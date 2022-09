Lubmin: Demonstration für Inbetriebnahme von Nord Stream 2

In Lubmin haben am Sonntag bis zu 4000 Menschen für die sofortige Öffnung der Pipeline Nord Stream 2 demonstriert. Auf Transparenten und in Reden wurde teils auch der Rücktritt der Regierung gefordert. Aufgerufen hatte ein parteiübergreifendes Bündnis aus der Region. Laut offiziellen Zahlen gab es lediglich 1800 Teilnehmer. Die Veranstaltung verlief ohne Zwischenfälle. Quelle: InfraRot – Sicht ins Dunkel

Politikstube: Ein Redner: 76,8 Prozent der Wahlberechtigten haben diese Regierung nicht gewählt. Es haben sich drei Verliererparteien zusammengeschlossen. Das Ganze wird uns als westliche Werte-Demokratie verkauft. Wir sitzen hier Marionetten auf, die von Amerika finanziert und vorgeschickt werden.

