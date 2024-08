LTW Sachsen: Mit Erststimmen für zwei Direktmandate sollen Grüne und Linke gerettet werden

Das Kampagnen-Portal Campact trommelt: Die Wahlen werden in Leipzig und Dresden entschieden. Dort entscheide sich, ob Grüne und Linke trotz miserabler Umfragen doch noch in den Landtag kämen: „Der Kniff heißt Grundmandatsklausel: Erhält eine Partei zwei Direktmandate, kann sie die 5-Prozent-Hürde umgehen. Und mit so vielen Abgeordneten ins Parlament ziehen, wie es ihr laut Zweitstimme zusteht. Das ist die Chance für Grüne und Linke – denn sie drohen an der 5-Prozent-Hürde zu scheitern. Ziehen sie dagegen in den Landtag ein, verliert die AfD mehrere Sitze.“ Weiterlesen auf Tichys Einblick.de

