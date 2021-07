Hunderte Gegner der Corona-Politik gingen am Samstag in London auf die Straßen, fünf Tage nachdem die sozialen Einschränkungen am sogenannten „Freedom Day“ in England aufgehoben worden waren. Der Unmut der Demonstranten richtete sich unter anderem gegen das Impfprogramm der Regierung und gegen die Durchsetzung eines obligatorischen Gesundheitspasses.

Beim Protest kam es zu heftigen Zusammenstößen mit der Polizei. Berichten zufolge wurden mehrere Demonstranten festgenommen.

