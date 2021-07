London: Frau mit „Charlie-Hebdo-T-Shirt“ mit Messer angegriffen

Eine Frau mit einem Charlie-Hebdo-T-Shirt wurde am Samstagnachmittag in der Speakers‘ Corner im Hyde Park mit einem Messer angegriffen. Wie Daily Mail berichtet, erlitt die 39-Jährige eine Stichwunde an der Schläfe und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Mann, der den Angriff ausführte, sprintete schnell davon, während er von Passanten und der Polizei verfolgt wurde. Der Mann konnte entkommen.



Bei der 39-Jährigen handelt es sich um Hatun Tash, eine evangelische Christin und ehemalige Muslimin, die dafür bekannt ist, mit und über Muslime zu debattieren und eine christliche Perspektive anzubieten, die dem Islam gegenübersteht.

