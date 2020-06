London: Brutale Prügelattacke auf Einheimischen durch Afrikaner

Dieser brutale Angriff fand heute in der Camberwell Church Street im Londoner Stadtteil Southwark statt. Ein Afrikaner prügelt auf einen einheimischen Mann ein, bereits blutend versucht der Geschlagene das Weite zu suchen, abermals schlägt der Schwarze zu. Wie die Daily Mail berichtet, gibt es keine Hinweise darauf, wie die Gewalt begann. Die Stadtpolizei wurde um Stellungnahme gebeten.

This brutal attack took place in London earlier today. pic.twitter.com/pmb6uohoUm

— Tony (@Mrtdogg) June 3, 2020