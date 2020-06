London: „BlackLivesMatter“ Anhänger attackieren brutal „rechte“ Demonstranten

Während die Massenmedien vorzugsweise darüber berichten, wie „rechtsextreme Demonstranten“ gestern in London die Polizei anpöbelten und diese mit Bierdosen bewarfen, die Innenministerin Priti Patel sich beeilte, Aufnahmen einiger gewalttätiger rechter Gegenprotestler zu twittern und einen Vorfall in den Vordergrund zu rücken, bei dem eine Person auf das Denkmal des getöteten Police Officer Keith Palmer zu urinieren scheint, kam es zu Gewalttätigkeiten zwischen „BLM“-Unterstützern und rechten Demonstranten sowie Angriffen auf Personen, die verdächtigt wurden, „weit rechts“ zu stehen. Zumindest hat ein „Black Live Matter“-Aktivist einen weißen Mann, der angeblich ein rechtsextremer Demonstrant sei, gerettet und in Sicherheit gebracht, nachdem er schwer zusammengeschlagen worden war.

Das nachfolgende Video zeigt, wie „BLM“-Unterstützer ein mutmaßliches Mitglied einer rechtsextremen Gruppe vor dem Bahnhof Waterloo in London angreifen und zusammenschlagen:

Rechtsextreme Gruppen versammelten sich um die (jetzt zu seinem Schutz eingepackte) Statue von Winston Churchill, und am Ende der Straße versammelten sich die Demonstranten der Black Lives Matter. Die Polizei verbrachte den Tag damit, BLMer und rechte „Statuenschützer“ so weit wie möglich voneinander fernzuhalten. Nicht ganz erfolgreich, denn solche Auseinandersetzungen – wie nachfolgend im Video zu sehen – fanden in der Gegend von Westminster statt.