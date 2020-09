London: Anti-Lockdown-Protest

Am Trafalgar Platz in London kam es trotz des in England geltenden Versammlungsverbots erneut zu schweren Protesten gegen die Corona-Maßnahmen der Regierung. Die Proteste eskalierten zeitweise so stark, dass die Polizei von den Demonstranten zurückgedrängt wurde, um sich neu in Kampfmontur zu positionieren.

Seit Montag gilt in Großbritannien die sogenannte „Rule of Six“-Regel, die besagt, dass Versammlungen über sechs Personen nicht gestattet sind. Zu den Ausnahmen gehört der Arbeitsplatz und Bildungseinrichtungen. Verstöße können bis zu 2.300 britische Pfund kosten. Orte wie Restaurants, religiöse Einrichtungen oder Krankenhäuser müssen den „Rule of Six“ nicht beachten, sofern sie die Corona-Hygienemaßnahmen berücksichtigen.