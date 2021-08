„Logis in 5-Sterne-Hotels“ – Auf Drängen der USA nimmt Uganda afghanische Flüchtlinge auf

Auf Drängen der US-Regierung nimmt Uganda 2.000 Flüchtlinge aus Afghanistan „temporär“ auf. Vor wenigen Tagen brachen 51 von denen mit einem von dem „globalen Entwicklungsunternehmen“ Sayara International und u.a. durch die Rockefeller Foundation finanzierten Charterflug nach Entebbe auf. Bei den nunmehr in Uganda Angekommen soll es sich nach offiziellen Angaben vor allem um afghanische Frauen, Kinder, aber auch Angehörige anderer Nationalitäten handeln. Aktuellen Berichten zufolge werden die Flüchtlinge nun in 5-Sterne-Hotels wie dem Imperial Resort Beach in Entebbe untergebracht – bezahlt von der US-Regierung und von mit ihr kooperierenden Organisation der „humanitären Hilfe“.

Die Begeisterung über die Flüchtlingsaufnahme hält sich in Uganda in Grenzen, es wird eine gezielte Taktik vermutet, schließlich haben die USA die Kapazität direkt die Flüchtlinge aufzunehmen, aber entledigen sich dieser, indem man andere Länder mit finanziellen Anreizen diese aufzwingt, wobei die Ungewissheit besteht, wie lange der „temporäre“ Aufenthalt andauern wird.

