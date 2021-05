Lockerer Corona-Kurs in Madrid: Tausende feiern Wahlsieg der Konservativen

In der spanischen Region Madrid fanden am Dienstag Wahlen zu einem neuen Parlament der „Comunidad Autònoma“ (Autonomen Gemeinschaft) statt. Die konservative Volkspartei (PP) wurde von 44% der Wähler unterstützt und konnte ihre Anzahl an Sitzen von 30 auf 65 mehr als verdoppeln. Die drei rivalisierenden linken Parteien kamen zusammen auf 41%. Die Spitzenkandidatin von der Volkspartei, Ministerpräsidentin Isabel Diaz Ayuso, punktete im Wahlkampf mit einer kritischen Haltung zu vielen Corona-Maßnahmen der spanischen Zentralregierung.

