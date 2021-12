Lockdowns – ein chinesisches „Erfolgsmodell“

Die ersten, die krasse Lockdowns durchführten, waren bekanntlich die Chinesen. Am Anfang der vermeintlichen Pandemie wurden sie vom diktatorisch regierten „Reich der Mitte“ rücksichtslos angewandt, was schon schnell in aller Welt nachgemacht wurde. Gebracht haben die Lockdowns aber bekanntlich nirgendwo etwas, außer gigantische wirtschaftliche, gesellschaftliche und psycho-soziale Schäden.

Vor allem wurde es mit den Lockdowns über Nacht zur Normalität, dass Regierungen totalitär anmutende Zwangsmaßnahmen erlassen können, wie man sie sonst nur in Zeiten kennt, in denen das Kriegsrecht ausgerufen wurde.