Lockdown-Fahrplan: Wo stehen wir?

Britische Zeitungsleser haben sich den Fahrplan zu den Lockerungen, die Boris Johnson in Schritten bis zum 21. Juni detailliert angekündigt hat – und die alle Zeitungen des Landes groß abgebildet haben – sicher bereits an den Kühlschrank gepinnt. Bei uns in Deutschland gibt es nichts Vergleichbares. Wir hören, dass die Kanzlerin an eine schrittweise Öffnung in „Paketen“ nachdenkt. Wir hören aber auch ihre fortgesetzten Warnungen über eine „dritte Welle“. Wir haben zudem gelesen, was Kanzleramtschef Helge Braun von sich gegeben hat, dass derzeit „keinerlei Öffnungen“ möglich seien. So können vorerst nur Friseure frohlocken. Der Rest der Republik rätselt, wie er die vielen widersprüchlichen Zitate und Andeutungen im medialen Mainstream deuten soll. Wahrscheinlich gar nicht, denn man lässt uns inzwischen gerne im Dunkeln …

