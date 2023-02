Lobbyarbeit und Rechtsbruch bei Impf-Zulassungen

Das Internet vergisst nichts. Sonst würden wir vielleicht nie erfahren, was in einem unglaublichen Artikel steht, den die Berliner Zeitung (BLZ) am Freitag veröffentlicht hat. Und der nach wenigen Stunden spurlos verschwunden ist. Von der Seite der Zeitung ebenso wie von ihrem Twitter Account. Bei allen direkten Suchtreffern führen die Links auf Google nur noch in die Leere.

Dank Webarchiv kann man den Beitrag, auf den mich ein aufmerksamer Leser hinwies, noch rekonstruieren. Und auch dokumentieren, dass er am Freitag um 14.29 Uhr noch online war, aber um 16.01 Uhr nicht mehr. Der Titel des Textes: „Das Zulassungsdesaster: Lobbyarbeit und Rechtsbruch im Fall der mRNA-Präparate?“

Weiter heißt es da: „Juristen haben bei der Zulassung der neuartigen mRNA-Präparate gegen Covid-19 schwere Mängel festgestellt. Ein Gastbeitrag zur Corona-Debatte.“ Als Autoren werden angegeben: „Gerd Morgenthaler und andere“.

Weiterlesen auf Reitschuster.de

5 2 Bewertungen Artikel Bewertung