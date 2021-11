Litauen beginnt mit Bau des Grenzzaunes zu Weißrussland

Litauen beginnt mit Bau des drei bis vier Meter hohen Grenzzaunes zu Weißrussland. Videoüberwachungsgeräte und Stacheldraht sollen die Abschnitte zusätzlich sichern. Der Grenzzaun soll 500 Kilometer lang werden und bis September 2022 fertiggestellt sein. Insgesamt ist die Grenze zwischen den beiden Ländern 679 Kilometer lang und verläuft teilweise durch Seen und Flüsse.

Da die deutschen Leitmedien in unerträglicher Weise über das „Bollwerk“ an der EU-Außengrenze auch in Videos berichten, die illegalen Migranten als Flüchtlinge/Geflüchtete bezeichnen, also jene, die mit dem Flieger bequem nach Minsk geflogen sind und auf die Schleusung warten, veröffentlichen wir das Video (oben) von Radijo stotis FM99 vom 5.11.2021, das einen Einblick über die Arbeiten des Grenzzaunes verschafft.

