Linkes Wehklagen: Ehrenamtliche „Flüchtlingshelfer“ werden immer weniger

Die 2015 ausgerufene „Willkommenskultur“ ist längst zum Alptraum geworden – das erkennen nicht zuletzt immer mehr Deutsche in der Bundesrepublik. Linke üben sich daher in Wehklagen und beklagen den Mangel an „ehrenamtlichen Flüchtlingshelfern“ – besonders der Nachwuchs würde fehlen. Ein erfreulicher Trend!

„Wir haben Schwierigkeiten, Ehrenamtliche zu finden", beklagt etwa Sabine Berge vom „Unterstützerkreis Flüchtlingsunterkünfte Hannover" (UFH). „Wir sind älter geworden, uns fehlt der Nachwuchs", gibt ein anderer an. Das Forschungsprojekt „Die aktivierte Zivilgesellschaft" bestätigt diesen Trend.

