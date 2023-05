LINKE fordert Sozialleistungen für alle Asylanten – ob illegal oder nicht!

In einem Bundestagsantrag vom 25. April hat die LINKE-Fraktion einen „echten Paradigmenwechsel in der Asylpolitik“ gefordert. Diese Änderung des Asylrechts hätte es in sich: Unabhängig vom Asylstatus sollen alle Flüchtlinge ohne Überprüfung einen sofortigen Zugang zu Sozialleistungen und zum Arbeitsmarkt gewährt werden. Die Beziehung der Sozialleistung wäre ohne Einschränkung, genauso soll auch die Gesundheitsversorgung komplett uneingeschränkt zur Verfügung gestellt werden – auf Kosten der Steuerzahler.

Was der Antrag vorsieht: In diesem Zuge wird auch die Aufhebung des Asylbewerberleistungsgesetzes, das den Leistungsbezug von Asylbewerbern, sowie geduldeten und ausreisepflichtigen Personen regelt. 2015 wurde dieses Gesetz überarbeitet, um jegliche Fehlanreize, die zu Asylanträgen von nichtberechtigten Personen führen, zu beseitigen. (…) Das will die Linke ändern: Alle Betroffenen sollen nach der Aufhebung allesamt in die „allgemeinen Systeme der sozialen Sicherung“ überführt werden.

Weiterlesen auf Pleiteticker.de

5 3 Bewertungen Artikel Bewertung