Linke empört: Ausweitung des Genderverbots an Sachsens Schulen

Gendern? Nein, danke! Sachsens Kultusministerium hatte bereits vor zwei Jahren ein Genderverbot an Schulen erlassen. Dieses wird trotz aller Kritik von links nun nicht etwa gekippt, sondern sogar explizit auf sogenannte Kooperationspartner von Bildungseinrichtungen ausgeweitet. Erschwert das die Transgender-Propaganda? Der Aufschrei des linken Establishments ist jedenfalls groß.

In Sachsen hat das CDU-geführte Kultusministerium schon in 2021 ein klares Zeichen gesetzt und Gender-Sternchen, Unterstrich oder Doppelpunkt in schulischen Einrichtungen verboten. Dies betrifft offizielle Schreiben, Briefe an die Eltern sowie Unterrichtsmaterialien. In Aufsätzen werden diese Sonderzeichen demnach konsequent als Fehler markiert. Weiterlesen auf Report24.news

