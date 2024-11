Letzte Ausfahrt Wahlkabine

Am 23. Februar wird neu gewählt. Zumindest „theoretisch“ ist das ein Grund zur Freude. Und das Wahlergebnis in den USA lässt ja auch hoffen. Doch ein deutscher Donald Trump ist nicht in Sicht – im Gegenteil! Das eingeschränkte Angebot zum Himmel stinkender Altparteien droht aus der Neuwahl eine Altwahl zu machen. Das letzte Wort aber hat der Wähler. Wenn er denn will!

