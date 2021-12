Leser schreiben Reitschuster zu Schweinfurt: Polizisten waren von Anfang an auf Krawall aus – aggressiv, aufgeputscht

Boris Reitschuster erreichten zwei Leserbriefe zu der friedlichen Demo am 26.12.2021 in Schweinfurt. Besonders pikant. Erst kürzlich hatte eine Grünen-Politikerin ein hartes Vorgehen gegen Demonstranten mit Schlagstöcken und Pfefferspray gefordert.

Eine Leserin schrieb an reitschuster.de:

Ich war dabei, eingekesselt, mit Pfefferspray bedroht, und habe das Zusammenschlagen des Spaziergängers gefilmt. Allerdings leider keine gute Qualität. Es war die Hölle, ich hatte selten so viel Angst. Alles war friedlich bis die Polizei es so hat eskalieren lassen.

Wir sind friedlich gelaufen und plötzlich hat die Polizei vorne und hinten zugemacht. Die Teilnehmer haben gesungen. Einige Männer haben dann die Absperrung durchbrochen und ich konnte mit durchlaufen.

Der Mann, der versuchte zu flüchten, wurde von vier oder fünf Polizisten blutig geschlagen. Auf andere wurde mit Pfefferspray losgegangen.

Von dem Vorfall mit dem Kind im Kinderwagen und dem Pfefferspray habe ich leider nichts mitbekommen.

Mehrfach wurde versucht, uns einzukesseln, auch am Rossmarkt würden wir ohne Grund eingeschlossen. Das Ziel war eindeutig, die Situation eskalieren zu lassen.

Es war wirklich schlimm und ich war sehr froh, dass mein Mann mit unseren drei Kindern Zuhause geblieben ist. Letzte Woche waren wir noch zusammen in Schweinfurt

