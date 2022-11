Leipzig: Polizei schützte Antifa-Banden, um Patrioten zu blockieren

Am vergangenen Samstag wirkte die zweitgrößte Stadt Sachsens wie in einer Art Belagerungszustand. Eine Demonstration gegen Globalismus und Krieg unter dem Motte „Ami go Home“ hatte kriminelle Antifa-Banden, für die Leipzig bekannt ist, auf den Plan gerufen. Und dabei ging es den Fußtruppen des Great Reset dieses Mal wohl vor allem darum, eine unabhängige Berichterstattung zu behindern und Journalisten einzuschüchtern. All das war nur möglich, weil die Polizei wie üblich indirekt mit den Kriminellen zusammenarbeitete und sich schützend vor sie stellte, aber nicht die Straße räumte. Antifa und Polizei gingen also sozusagen gemeinsam gegen die Bürger vor.

