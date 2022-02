Leipzig: 20-Jährige stundenlang auf offener Straße vergewaltigt – Polizei sucht Sex-Gangster

Die Leipziger Polizei jagt einen Sex-Gangster, der am vergangenen Samstag eine Frau in seine Gewalt brachte und über Stunden vergewaltigte. Es war gegen 21.30 Uhr, als der Unbekannte am Hauptbahnhof in eine Straßenbahn der Linie 16 einstieg. Ob er der gleichfalls in die Tram einsteigenden 20-Jährigen folgte, oder ob er erst in der Bahn auf sie aufmerksam wurde, ist der Polizei noch unklar.

Anhand des Tram-Interieurs wissen die Ermittler, dass es sich um einen kleinen, 1,71 Meter messenden Mann handelt.

An der Haltestelle Eutritzscher Zentrum stieg die junge Frau aus, der Unbekannte folgte ihr. Als er sich unbeobachtet wähnte, schlug der Sex-Gangster zu. Er packte die junge Frau, bedrohte sie massiv und verging sich an ihr. Und das nicht nur einmal.

