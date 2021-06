Leif-Erik-Holm: Waren Sie beim Schreiben des Antrags sternhagelvoll?

Dieses Land ist energiepolitisch aus den Fugen geraten. Und es wird noch dramatischer, wenn die Grünen am Steuer sind! Wer mit der grünen Verbotspartei regieren will, wird selber zur Verbotspartei. Wer mit den Öko-Sozialisten gemeinsame Sache machen will, der holt sich den Sozialismus wieder ins Land und wird zum Deutschland-Abschaffer. Daher gilt: Nur wer Blau wählt, verhindert Grün!

