Lehrer für unbestimmte Zeit inhaftiert: Er weigerte sich, Jungen als Mädchen anzusprechen

Ein irischer Richter ordnete die Inhaftierung des christlichen Lehrers Enoch Burke wegen Missachtung des Gerichtes an. Ihm wurde verboten, an seiner Schule weiter zu unterrichten, wenn er es unterlässt, vermeintliche “Transgender”-Schüler mit ihren “Pronomen” anzusprechen. Vereinfacht: Er weigerte sich, einen offensichtlichen Jungen als Mädchen anzusprechen – und argumentierte das mit religiösen Grundlagen.

Burke unterrichtet Deutsch, Geschichte und Politik. Eine seiner Klassen wird offenbar von einem “transsexuellen” männlichen Schüler besucht, der seinem Lehrer vorschreiben wollte, ihn als Mädchen zu bezeichnen. Burke verweigerte dies – und ignorierte auch alle diesbezüglichen Ermahnungen durch die Schuldirektion. Dies führte so weit, dass die Schule Burke untersagte, weiter zu unterrichten und das Schulgebäude zu betreten. Der Lehrer akzeptierte diese Anweisung nicht, da er gemessen an den Regeln und Grundlagen der Schule kein Fehlverhalten seinerseits erkennen konnte. Er kam weiterhin jeden Tag zur Arbeit – was zu einem Gerichtsverfahren führte.

Weiterlesen auf Report24.news

5 3 Bewertungen Artikel Bewertung