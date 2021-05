Ken Jebsen: Panikmacher wie Karl Lauterbach betonen immer wieder, wie schrecklich die Lage in Indien ist, dass so viele Menschen dort sterben und die Situation außer Kontrolle geraten ist. Dieses Video zeigt eine Corona-Station in einem Krankenhaus – und sie ist fast leer. Es sieht auch nicht so aus, als würden die vereinzelten Patienten dort alle kurz vor dem Sterben sein.

Wir werden wieder einmal verarscht!

