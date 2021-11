Lebensgefahr für Passagiere: Army-Ärztin warnt vor Impfnebenwirkungen bei Piloten

Die Covid-Impfungen können massive Nebenwirkungen haben. In den USA wurde eine Ärztin kaltgestellt, weil sie Piloten deshalb nicht fliegen ließ. Man spielt mit dem Leben von Flugpersonal und Passagieren!

Am Dienstag berichtete nun eine Ärztin der US-Armee, Dr. Theresa Long, in einer Expertenrunde des republikanischen Senators von Wisconsin, Ron Johnson, über ihre Erlebnisse in Bezug auf Piloten mit schweren Nebenwirkungen nach der Covid-Impfung. Und vor allem darüber, wie sie solche Fälle nicht mehr untersuchen durfte. Warum? Weil sie es wagte, diese Piloten aus Sicherheitsgründen am Boden zu halten.

