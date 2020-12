Lebensgefahr droht: Rückruf von Corona-Maske – giftiger Inhaltsstoff

Das verordnete Tragen von Mund-Nasen-Schutzmasken kann auch gefährlich werden, nicht nur, dass die Maske das Kohlendioxid (CO2) ansammelt und beim Einatmen zu gesundheitlich bedenklicher Konzentrationen führt, die Maske selbst kann mit einem giftigen Stoff verunreinigt sein und eine bedrohliche Lebensgefahr auslösen.

Nun warnt ein Hersteller vor dem Gebrauch einer bestimmten Schutzmaske, die u.a. in Müller Drogeriemärkten verkauft wurde, und startete einen Rückruf aufgrund eines gesundheitlichen Risikos gestartet. Bei Tests wurde ein hochgiftiger Inhaltsstoff entdeckt.

[…] Bei der Nutzung droht eine erhebliche Gefahr für die Gesundheit: Wie das Verbraucherschutzportal produktwarnung.eu mitteilt, informiert die Müller Handels GmbH & Co. KG über den Rückruf des Mund-und-Nasenschutzes. Betroffen ist die 7-Monats-Mundschutzmaske „viral Protect“ des Herstellers Media Chain Products in den Größen M und L in der Farbe schwarz. Über eine Pressemitteilung teilte das Unternehmen mit, dass während einer Qualitätsprüfung sowie einer chemischen Analyse im Einfassband der betroffenen Corona-Maske der gefährliche Farbstoff Anilin entdeckt wurde. […] Mehr auf hna.de (Artikel im Archiv)