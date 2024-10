„Lebensgefährlicher Unfug“: ARD wirbt für fragwürdige Selbstverteidigungskurse

Allein in Nordrhein-Westfalen zählte die Polizei im vergangenen Jahr 1705 Übergriffe. Die tatsächliche Zahl liegt vermutlich deutlich höher, da nicht alle Gewalttaten gemeldet werden. Grund genug für das Präventionsnetzwerk „Sicher im Dienst“, Anfang Oktober in Zusammenarbeit mit der Krankenhausgesellschaft NRW einen 50 Seiten umfassenden Leitfaden mit Sicherheitsempfehlungen für Beschäftigte in Kliniken zu präsentieren. „Die Kümmerer unserer Gesellschaft sollten sich sicher fühlen und sicher sein“, erklärte Innenminister Herbert Reul. Weiterlesen auf Reitschuster.de

