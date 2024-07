Lauterbachs neue Arzt-Regelung: Wehe, wenn du krank wirst in Deutschland

Es ist ein Gemeinschaftserlebnis der besonderen Art: Du bist krank und brauchst einen Arzt, einen Facharzt. Du findest keinen. Augenärzte, Hautärzte, Gynäkologen – schon auf ihren Webseiten stellen viele Ärzte klar: Wir können leider keine neuen Patienten aufnehmen.

Kassenpatienten, die sich auf gut Glück in die Praxis wagen, werden am Tresen abserviert, berichtet die BZ. Die Folgen: Symptome werden ausgesessen, Krankheiten verschlimmern sich. „Es ist extrem schwierig, Termine bei Fachärzten zu bekommen“, erklärt Hausärztin Katrin Osterberg aus dem Berliner Bezirk Buckow. „Die Patienten-Fallzahl pro Arzt wurde 2024 um 10 Prozent herabgesetzt. Ärzte schöpfen jetzt ihr gedeckeltes Budget also mit weniger Patienten-Kontakten aus.“ Weiterlesen auf nius.de

0 0 Bewertungen Artikel Bewertung