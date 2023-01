Lauterbach verbreitet dubiose Bestrafungs-Phantasien

Gesundheitsminister Karl Lauterbach schafft es immer wieder, einen zu überraschen. Selbst wenn man denkt, einen könne nichts mehr verwundern, was ihn angeht. Diesmal schafft der Sozialdemokrat den Kopfschüttel-Moment mit einer Aussage, die gar nichts mit seinem offiziellen Aufgabengebiet zu tun hat. Er kommentierte in seinem Lieblings-Medium Twitter die Angriffe auf Rettungskräfte in Berlin wie folgt:

„Eine Schande, dass eine kleine Gruppe von Chaoten gerade die Rettungskräfte angreift.Ich danke allen, die Verletzten und Kranken in dieser Nacht geholfen haben. Rücksichtslose Gefährdung der Rettungskräfte sollte ein Grund zur Kündigung der Wohnung sein.“

Da es Lauterbachs erster Tweet im neuen Jahr war, und er ihn auch später schnell löschte, könnte man sich nun fragen, ob er nach Silvester ausreichend ausgenüchtert war.

Weiterlesen auf Reitschuster.de

