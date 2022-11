Lauterbach: Pandemie erst vorbei, wenn niemand mehr Long-Covid hat

In einer Rede hat Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) das Ende der Corona-Maßnahmen in die ferne Zukunft verschoben. Während fast alle Länder die Einschränkungen aufgehoben haben, dürfe das für Deutschland nicht gelten. Auf dem Long-Covid-Kongreß in Jena sagte der Politiker, die Pandemie „ist erst beendet, wenn sie auch für diejenigen beendet ist, die an Long-Covid erkrankt sind“. Lauterbach trat bei der Veranstaltung als Schirmherr auf.

Am Montag legte Lauterbach in seinem Kampf um Verschärfungen der Corona-Maßnahmen nach. Er nahm Stellung zu der um 19 Prozent gestiegenen Übersterblichkeit im Oktober. Hier sprach er von „zur Zeit 1000 Corona-Toten am Tag“. Und beharrte darauf: „Auch ist Sterblichkeit derer erhöht, die Coronainfektion gehabt haben. Lockerungen helfen da nicht.“

Politikstube: Lauterbach will ja auch die Todesfallstatistik aufpolieren und alle Herzinfarkt-Toten nach Infektion als Corona-Tote zählen.

