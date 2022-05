Lauterbach kündigt erste Lieferung von Impfstoff gegen Affenpocken an

Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach rechnet mit den ersten Impfdosen gegen Affenpocken noch in den ersten beiden Juniwochen. „40.000, also, Einheiten sollen in den ersten beiden Juni-Wochen kommen, dann 200.000 Einheiten danach“. Ein entsprechender Vertrag sei unterzeichnet, man warte nun noch auf die Antwort des Unternehmens. „Aber ich gehe davon aus, dass wir diesen Impfstoff sehr bald haben werden“, sagte Lauterbach.

„Ich glaube nicht, dass die Affenpocken eine Gefahr darstellen im Sinne einer Pandemie“, sagte Lauterbach. Dennoch müsse man die Verbreitung der Affenpocken eindämmen. „Wir wollen auch nicht, dass es sich festsetzt.“

Das Vakzin namens Imvanex sei in den Vereinigten Staaten gegen Affenpocken zugelassen, hatte er gesagt. Es gehe darum, vorbereitet zu sein auf eventuell nötige Impfungen von Kontaktpersonen von Infizierten.

Quelle: Welt.de

Politikstube: Versorgungsenpässe bei Microchips, Baumaterial etc., aber die Lieferkette bei Impfstoffen läuft wie geschmiert.

Der Impstoff gegen Affenpocken „sei“ in den USA zu gelassen. Ist das Zeug überhaupt in der EU zugelassen? In einem Artikel (im Archiv) von Spiegel Online heißt es:

Zum Impfstoff Imvanex, der in der EU bisher nur gegen Menschenpocken zugelassen ist, sei die Datenlage dünn, sagte Bartenschlager. Annahmen zu möglichen Schutzeffekten auch bei bereits infizierten Menschen basierten auf kleinen Fallzahlen und Tierversuchen – man dürfe aber von einer guten Wirksamkeit ausgehen. Vor der Anwendung in Deutschland müsse die Europäische Arzneimittelbehörde Ema die Zulassung auf Affenpocken erweitern. Möglich sei aber auch der Einsatz im sogenannten Off-Label-Use, also nach ärztlichem Ermessen, ohne auf die amtliche Zulassung zu warten.

Speziell gegen Affenpocken gibt es in Europa keine zugelassenen Impfstoffe. Allerdings nehmen Fachleute an, dass herkömmliche Pockenimpfstoffe einen gewissen Schutz bieten. Ein Großteil der älteren Bevölkerung ist gegen das Variolavirus immunisiert, das die Pocken hervorruft.

