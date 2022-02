Lauterbach: „Die Welt hat Besseres zu tun, als sich mit Putins Großmachtfantasien zu beschäftigen“

„Die Welt hat Besseres zu tun, als sich mit Putins Großmachtfantasien zu beschäftigen“ – mit diesen Worten leitete der Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach die Bundespressekonferenz am Freitag in Berlin ein. Er sprach seine Bestürzung über die Eskalation des Ukraine-Konflikts aus und wandte sich anschließend der aktuellen Corona-Lage in Deutschland zu.

Dabei machte er die Hoffnungen auf einen „Freedom Day“ in Deutschland zunichte – die Inzidenz in der besonders gefährdeten Bevölkerungsgruppe der über 60- und 70-Jährigen sei aufgrund der neuen BA.2-Virusvariante angestiegen. „Ich gehe davon aus, dass sich das Coronavirus von dem Freedom Day, den wir feiern würden, nicht beeindrucken lässt.“

Politikstube: Wie ägerlich für Lauterbach, Corona ist derzeit nicht mehr das Thema Nummer Eins in den Medien, da ist die Heulboje natürlich genervt. Und bei Fantasien sollte Lauterbach nicht allzu sehr den Mund aufreißen.

4 6 Bewertungen Artikel Bewertung