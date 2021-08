Laut Regierungskreise 40.000 Afghanen! Maas will noch „Zehntausende Ortskräfte“ nach Deutschland holen

Heiko Maas begibt sich als Retter auf Mission, der Maas-Anzug bemüht sich um die Ausreise von zehntausende „Ortskräfte“ inklusive Familien und 10.000 schutzbedürftige Afghanen, um ihnen die Einreise nach Deutschland und vorwiegend in die Sozialsysteme zu ermöglichen.

Erst wird von Tausende, dann von Zehntausend gesprochen, jetzt sind es Zehntausende und irgendwann fällt die Zahl Hunderttausende, denn nach aktueller Sichtweise gelten alle Afghanen als schutzbedürftig, die nicht ein Gewehr und einen Zottelbart tragen. Von den „schutzbedürftigen‘“ Afghanen weiß man wahrscheinlich nicht, wer oder was sie sind, ob sie eine Gefahr für die innere Sicherheit darstellen, das Risiko dürfen dann wieder einmal die Bürger tragen.

Bild.de:

In Afghanistan befinden sich nach Angaben von Außenminister Heiko Maas noch zehntausende Menschen, die nach Deutschland ausgeflogen werden sollen. „Es gibt noch zehntausende Ortskräfte inklusive ihrer Familien“, sagt Maas in Antalya. Zudem gebe es noch an die zehntausend Schutzbedürftige. „Das sind noch viele Menschen, die eine Aufnahmenzusage von uns haben“, fügt der SPD-Politiker hinzu. Für diesen Personenkreis versuche man nun Wege zu organisieren, wie diese legal das Land verlassen könnten. In Regierungskreisen war in den vergangenen Tagen von mehr als 40.000 Personen inklusive der Familienangehörigen die Rede gewesen.

Welt.de:

Tatsächlich treten die Rettungsbemühungen der Regierung nun in eine neue Phase ein. Sie beginnt mit einer Reise von Außenminister Heiko Maas (SPD), der am Sonntag zu einer viertägigen Diplomatie-Offensive in fünf Länder aufbrach, die alle eine wichtige Rolle für die weitere Ausreise Schutzsuchender aus Afghanistan spielen: die Türkei, Usbekistan, Pakistan, Tadschikistan und Katar. Es gehe darum, „wie Deutsche, unsere Ortskräfte und weitere schutzbedürftige Afghaninnen und Afghanen schnell und sicher nach Deutschland gelangen können“, sagte Maas beim Abflug.

