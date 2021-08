Laut Imad Karim: 3 Mio. Afghanen bereiten sich auf den Weg nach Europa vor

ARVE Error: src mismatch

url: https://www.youtube.com/watch?v=pXdTxppi680&t=12s

src in: https://www.youtube-nocookie.com/embed/pXdTxppi680?start=12&feature=oembed

src gen: https://www.youtube-nocookie.com/embed/pXdTxppi680Actual comparison

url: https://www.youtube.com/watch?v=pXdTxppi680&t=12s

src in: https://www.youtube-nocookie.com/embed/pXdTxppi680?start=12

src gen: https://www.youtube-nocookie.com/embed/pXdTxppi680



Hier mein Studiobeitrag „Afghanistan, das gefeierte Desaster“! Ich versuche hier, meinen Zuschauern, meine Sicht auf diesen Konflikt näher zu bringen. Ich, selbst war noch nie in Afghanistan, aber sowohl in Pakistan, Iran und China, also in drei Nachbarsländern dieses Landes und ich unterhalte gute und enge Beziehungen zu vielen Exilafghanen, die mit mir die Meinung teilen und von denen ich viel erfahre.

Politikstube: Eine hervorragende Zusammenfassung über die aktuelle Lage in Afghanistan, über die Einstellung (Steinzeit, Scharia) der Afghanen und die Blindheit des Westens. Diesen wertvollen Beitrag sollte man sich unbedingt anhören.

Wer nicht die Zeit hat, sich den gesamten Beitrag anzuhören: Im Video ab Minute 11:35 die Aussage von Imad Karim über die mehr als 3 Millionen Afghanen, die sich auf den Weg nach Europa vornehmlich nach Deutschland vorbereiten.

5 1 Bewertung Artikel Bewertung