Lasst euch nicht manipulieren!! SPD-Vorsprung so groß wie nie – Scholz setzt auf Rot-Grün nach BTW

Olaf Scholz ist der große Hoffnungsträger der SPD für das Kanzleramt, wie einst Martin Schulz im Jahr 2017. Sollte man den fast täglich präsentierten und angeblich repräsentativen Umfrageergebnissen glauben, so sitzt Scholz bereits auf dem Kanzlersessel.

Auch Martin Schulz träumte bereits vom Kanzleramt, Medien und Meinungsforschungsinstitute katapultierten die SPD in den Umfrage-Himmel, obendrein wurde Schulz mit 100 Prozent zum SPD-Parteichef gewählt, ein Ergebnis wie in Nordkorea. Die Schulz-Hysterie endete jäh am Wahltag, die SPD erreichte mit 20,5 % ihr bisher schlechtestes Ergebnis bei einer Bundestagswahl überhaupt und rettete sich in die GroKo.

Auch der Hype um Olaf Scholz ist schwer nachvollziehbar. Der Shooting-Star wirkt eher wie eine Schlaftablette als einen funkensprühender Kandidat, andererseits ein Klüngelei-Kandidat, man erinnere sich an die Cum-Ex und Wirecard Skandale. Woher soll der Aufwind für den „Saubermann“ Scholz und der SPD mit unfähigen, unsympathischen Personal eigentlich kommen?

Lasst euch nicht manipulieren, die Begeisterung für Scholz beruht auf nicht verifizierbaren Umfrageergebnissen und überschwänglichen Berichten der Systemmedien. Hillary Clinton lag laut Umfragen wenige Tage vor der Wahl 2016 auch uneinholbar vorne. Hoffentlich siegt die Vernunft, und das Beste wäre, keine dieser Parteien gelangt in die Regierung.

Epoch Times:

Angesichts steigender Umfragewerte hofft SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz auf eine Mehrheit für eine rot-grüne Koalition nach der Bundestagswahl. „Ich möchte gerne mit den Grünen zusammen regieren“, sagte der Bundesfinanzminister und Vizekanzler dem „Tagesspiegel“ (Sonntagsausgabe). „Ich habe in verschiedenen Regierungen schon mit den Grünen zusammengearbeitet, im Bund wie in Hamburg“, betonte er. Ein Bündnis mit der Linken kommt für Scholz hingegen nicht in Frage.

Laut aktuellen Umfragen hätte eine rot-grüne Koalition ohne weitere Partner keine Mehrheit. Der „Sonntagstrend“ des Meinungsforschungsinstituts Insa im Auftrag von „Bild am Sonntag“ sah die Sozialdemokraten bei 25 Prozent. Das war ein Punkt mehr als in der Vorwoche. Die Union verlor hingegen einen Punkt und lag bei 20 Prozent. Der Vorsprung der SPD war somit so groß wie nie seit Beginn der „Sonntagstrend“-Umfragen 2010.

Die Grünen verloren hingegen einen Punkt und lagen bei 16 Prozent, die AfD legte um einen Punkt auf zwölf Prozent zu. Die FDP blieb bei 13 Prozent, die Linke kam auf sieben Prozent. Für den „Sonntagstrend“ befragte Insa im Zeitraum vom vergangenen Montag bis Freitag 1427 Menschen.

