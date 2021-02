Laschet ist nicht die Lösung, sondern Mitverursacher des Problems!

Während der Karneval in diesem Jahr ausfällt, gibt sich NRW-Ministerpräsident Armin Laschet als Wendehals. War er bisher an der Seite von Kanzlerin Merkel und dem bayerischen Corona-Oberinspektor Söder für jede noch so rigorose Maßnahme zu haben, so überrascht er jetzt plötzlich mit Kritik an Grenzwerten und Willkür. Dabei ist es seine CDU, die das ganze Land ins Chaos und die Menschen in Armut gestürzt hat – ohne auch nur einmal eine Folgenabschätzung des Lockdown-Jojos zu treffen.

Ausgerechnet mit Laschet macht sich jetzt der Bock selbst zum Gärtner und beleidigt damit die Intelligenz von Millionen Bürgern, die längst durchschaut haben, dass er ein Fähnlein im Wind ist, welches mit Hinblick auf die Bundestagswahl opportunistischen Purzelbäumen zuneigt. Statt weiter dem Machterhalt Vorzug zu geben, wird es höchste Zeit, dass endlich jemand Verantwortung für die Corona-Misere übernimmt. Herr Laschet, machen Sie den Anfang!

