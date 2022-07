Landwirt zum Baerbock-Auftritt – Wenn ich so einen Auszubi/Mitarbeiter hätte……

Der Landwirt Rüdiger Stahl spricht Tacheles zum Baerbock-Auftritt bei Maischberger. Wisst ihr, dass wir jahrelang top bescheuert waren und Kraftwerke betrieben haben? Es langt, wenn der Supermarkt statt minus 22 Grad nur noch minus 20 Grad im Tiefkühlregal hat, dann haben wir so einen Haufen Strom im Netz übrig. Wisst ihr eigentlich, von was wir regiert werden? „In meinen Augen, wenn ich so einen Auszubildenden hätte oder Mitarbeiter, der so intelligent wäre, ich tät ihn hochkant rausschmeißen.“

