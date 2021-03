Landtagswahlen: Hochrechnungen – AfD verliert, wen wundert es?

Rheinland-Pfalz

Baden-Württemberg

Hierzu ein treffender Kommentar von Jürgen Elsässer: Neue dominante Volkspartei sind die Grünen. Die sind schlimmer als Union und Sozis, da kann der Kretschmann noch so gemütlich schwäbeln. Die Grünen sind die Partei des Great Reset, die direkten Befehlsempfänger von Gates, Soros und Schwab. Sie können sich jetzt ihre Juniorpartner raussuchen.

Die AfD hat klar verloren – und das in einer Situation, wo sie der einzige Widerpart zum Einheitsblock der Lockdown-Parteien war und damit ein tolles Alleinstellungsmerkmal hatte. Das war nur möglich, weil sie sich von Meuthen vollständig hat kastrieren lassen, so dass sie in der Außenwahrnehmung kaum noch von der FDP zu unterscheiden ist. Mit Meuthen wird die Selbstverzwergung weitergehen.

Politikstube: Corona hat die AfD völlig verpennt und tut es heute noch. Jeder aber auch jeder von der AfD will Risikogruppen schützen, aber nicht vor der Impfung. Keiner von der Partei hat sich die Mühe gemacht, sich mit dem Thema zu befassen. So blind kann man doch nicht sein? Die AfD muss die große Gruppe von Nichtwählern erreichen. Presseartikel zu kommentieren reicht da nicht. Das machen die Freien Medien schon. Meuthen muss raus und die AfD muss massiv angreifen, sonst wird das nichts mehr.

