Landrat: Flüchtlinge werden in „soziale Hängematte“ gelockt

Der Präsident des Landkreistages, der Tübinger Landrat Joachim Walter, hat angesichts steigender Flüchtlingszahlen vor Pull-Effekten in die soziale Hängematte gewarnt. Wir laufen Gefahr, uns in eine Überforderung zu manövrieren. Die Bundesregierung muss jetzt dringend umsteuern und Pull-Effekte abstellen.

Man stehe klar dazu, Menschen aufzunehmen, die aus dem Kriegsgebiet nach Deutschland fliehen, sagte Walter. Zunehmend kämen aber Ukrainerinnen und Ukrainer nach Deutschland, die bereits sichere Unterkünfte in anderen EU-Staaten wie Polen, Spanien oder Italien hätten. Mir haben zum Beispiel ukrainische Männer gesagt: Wir arbeiten schon seit Jahren in Polen, mit Kriegsbeginn haben wir unsere Familien nachgeholt, sagte Walter. Jetzt haben wir von Verwandten erfahren, dass wir mitsamt Familie in Deutschland ohne Gegenleistung mehr Geld in die Hand bekommen als in Polen mit Arbeit.

Politikstube: Die soziale Hängematte fällt dem Landrat jetzt erst auf? Spätestens seit 2015 hat sich bis ins kleinste Dorf im Nahen Osten und in Afrika der Geldregen fürs Nichtstun herumgesprochen. Warum sollte es bei den Ukrainern anders sein? Ab Januar 2023 dürfte sich die Flüchtlingswanderung nach Deutschland nochmals intensivieren, dann gibt es das Bürgergeld, aber darüber dürften u.a. Ukrainer, die sich in anderen EU-Mitlgliedsländern aufhalten, bestimmt schon informiert sein.

