„Land bereits wirtschaftlich tot“ – Aufstand in Arzano (Italien) wegen Lockdown

So manche Bürger und Ladenbesitzer werden einen erneuten Lockdown wegen des Corona-Virus nicht mehr still hinnehmen? In Arzano, in der Provinz Neapel, rebellieren insbesondere Ladenbesitzer nach der Entscheidung der Stadtverwaltung, die eine Abriegelung wegen der zunehmenden Ansteckungsgefahr verordnete. Sie protestieren vor dem Rathaus und errichten Straßensperren, einer der Demonstranten sagte: „Es ist ein dummer Lockdown – in einem Land, das wirtschaftlich bereits tot ist“.

Arzano in lockdown: cittadini in rivolta contro la dittatura sanitaria di Conte. #RadioSavana pic.twitter.com/5LTvYrxMxN — RadioSavana (@RadioSavana) October 15, 2020