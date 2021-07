Die kleine italienische Insel Lampedusa wird von illegalen Migranten überrannt, jeden Tag kommen Hunderte, manchmal Tausende an. Die Einwanderungszentren sind voll, also liegen sie auf der Insel herum und warten darauf, bearbeitet zu werden, bevor sie mit Bussen auf das europäische Festland gebracht werden. Das ist keine Einwanderung, das ist eine Invasion, in katastrophalem Ausmaß und kein Ende in Sicht.

