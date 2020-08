Lampedusa: Wenn drei Boote gleichzeitig eintreffen

Dutzende und Aber-Dutzende von Illegalen landen ungestört und unkontrolliert auf der Insel, so der Kommentar von Matteo Salvini. Die Invasion auf Lampedusa geht unvermindert weiter, und es wird eng an der Hafenanlegestelle, wenn drei Boote gleichzeitig eintreffen. Das Video zeigt drei von 20 Landungen in den letzten 12 Stunden. Und die Migrantenfähre „Sea-Watch 4“ mit 202 Gästen an Bord schippert nach der Absage Maltas in Richtung Italien, in der Hoffnung auf Erlaubnis für die Einfahrt in einen Hafen.

5 3 Bewertungen Artikel Bewertung