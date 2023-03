Lampedusa – Rekordanlandungen: 1.175 illegale Einwanderer in 24 Stunden

Auf Lampedusa gibt es einen neuen Boom bei den Anlandungen, eine neue Explosion von illegalen Einwanderern. Wie die Ansa berichtet, haben die Zahlen einen beneidenswerten Rekord erreicht. Der Schwerpunkt liegt wieder auf den „traditionellen“ Anlandungen, nachdem die Regierung angeblich „Hindernisse“ für NGOs und ähnliche Organisationen errichtet hat, die gezwungen sind, in weiter entfernte Häfen auszuweichen.

Die Insel Lampedusa verzeichnete einen neuen Rekord an Anlandungen, und das innerhalb nur eines Tages. Nach 17 Anlandungen ab Mitternacht kamen weitere 705 illegale Einwanderer auf der Insel an. Hinzu kommen die 13 Boote von gestern mit 470 Personen an Bord. Die Summe ist verrückt: 1.175 Neuankömmlinge, darunter Minderjährige und natürlich Frauen. Die Herkunft hat zur Abwechslung mal nichts mit der nordafrikanischen Küste zu tun: Wir sprechen von Syrien, Sudan, Senegal, Mali, Burkina Faso, Guinea, Kamerun, Gambia, Liberia, Tschad und der Elfenbeinküste. Alle zusammen führten zum Hotspot contrada Imbriacola.

Während sich die Regierung ziemlich entschieden für eine legale Einwanderung einsetzt (während sie gleichzeitig versucht, hart gegen die Illegalität vorzugehen), platzen die südlichen Hotspots des Landes wieder, nachdem in den vergangenen Monaten NGOs und dergleichen an allen italienischen Küsten, auch den nördlichen, ein wenig gelandet waren.

