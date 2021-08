Lampedusa: 22 Landungen in weniger als 24 Stunden – über 1.000 Migranten

Zweiundzwanzig Landungen in weniger als 24 Stunden. Ein neuer Rekord für Lampedusa, der am 24.08.2021 von mehr als 1000 Flüchtlingen erreicht wurde. Über 1000 Ankünfte seit Mitternacht und neue Abflüge aus Tunesien in Sicht. Allein gestern hat die Marine des nordafrikanischen Landes 11 Versuche der irregulären Migration verhindert und insgesamt 159 Flüchtlinge aufgehalten. Anderen Booten gelang es jedoch, die tunesische Küste zu verlassen: 13 Boote mit insgesamt 272 Migranten überquerten zwischen Mitternacht und Morgengrauen die Straße von Sizilien. Im Laufe des Tages, in weniger als einer Stunde, erreichten 4 weitere Schlauchboote mit 58 Personen die größte der Pelagie-Inseln.

Das letzte Boot mit 14 Subsahariern, darunter 8 Frauen, fuhr von Sfax aus. Die Zählung ging weiter: Zunächst wurden 63 Flüchtlinge, darunter 4 Frauen, etwa 2 Meilen vor dem Hafen von Lampedusa gerettet. Dann wurden 62 Migranten, darunter eine Frau und 5 Minderjährige, auf einem 10-Meter-Boot 16 Meilen vor der Küste der Insel von einem Patrouillenboot der Guardia di Finanza abgefangen. Die zwanzigste Ankunft fand am Nachmittag statt, als ein 10 Meter langes Holzboot 12 Meilen südwestlich von Lampione von einem Patrouillenboot der Guardia di Finanza abgefangen wurde.

An Bord befanden sich 22 Subsaharer, darunter 12 Frauen. Am Abend dann 51 Tunesier, dievon den Patrouillenbooten des Hafenamtes und der Guardia di Finanza festgesetzt wurden. Nach einer ersten sanitären Sichtung direkt am Pier von Favarolo wurden die Flüchtlinge in den Hotspot in Contrada Imbriacola gebracht, wo die Zahl der Gäste auf 1087 anstieg, während die Kapazität bei 250 Personen lag. Quelle: lasiciliaweb.it

