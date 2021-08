Längst überfällig! Griechenland errichtet 40 Km lange Mauer an türkischer Grenze

Der griechische Minister für Bürgerschutz, Michalis Chrisochoidis, und der Verteidigungsminister Nikos Panagiotopoulos besuchten am Freitag eine kürzlich fertiggestellte 40 Kilometer lange Mauer mit Überwachungssystem in der Region Evros an der Grenze zur Türkei. Die rasche Fertigstellung der Mauer erfolgt inmitten der Übernahme Afghanistans durch die Taliban. Sie soll einen möglichen Zustrom an Migranten aus Afghanistan daran hindern, nach Europa zu gelangen.

