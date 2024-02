Kurz nach Demo „gegen rechts“: Kirche in Hamm mit „Allahu Akbar“ beschmiert

Die Dankbarkeit ob des gratismutigen Einsatzes der Schäfchen „gegen rechts“ scheint gewaltig: Kurz nachdem auf dem Vorplatz eine Anti-AfD-Demo stattgefunden hatte, wurde an die evangelische Pauluskirche in Hamm „Allahu Akbar“ in arabischer Schrift geschmiert.

Am 22. Januar sollen im nordrhein-westfälischen Hamm mehr als 5.000 Menschen wacker „gegen rechts“ demonstriert haben (zur Einordnung: Stand Dezember 2022 hatte Hamm 181.000 Einwohner). Gegenüber den Medien zeigte sich nicht zuletzt der Sprecher des Evangelischen Kirchenkreises „glücklich und stolz“. Weiterlesen auf Report24.news

