Kundgebung vor Kretschmanns Haus – Blitz-Urteil: 30.000 Euro Strafe für Demonstranten im Schnellverfahren

Vor Corona zeichnete sich Deutschlands Justiz vor allem durch ihre Milde und durch oft schier endlos wirkende Verfahren aus. So lange dauert es heute oft, auch bei schweren Straftaten, bis die Täter vor Gericht kommen, dass Kritiker bemängeln, der Lerneffekt durch die Strafverfolgung leide erheblich.

Ganz anders bei Menschen, die friedlich gegen die Corona-Maßnahmen demonstrieren. Da zeigt die sonst oft so schläfrige deutsche Justiz plötzlich ganz neue Seiten. Ende Dezember wurden in Schweinfurt Teilnehmer einer Demonstration in einem Schnellverfahren einen Tag nach der Kundgebung zu Freiheitsstrafen verurteilt. Jetzt hat das Amtsgericht Sigmaringen einen 52-Jährigen für eine nicht angemeldete Kundgebung vor dem Haus von Ministerpräsident Winfried Kretschmann zu 30.000 Euro Geldstrafe verurteilt. In Worten: dreißigtausend.

Politikstube: Dass müsste den 13. Februar 2022 betreffen , da hatten rund 60 Demonstranten versucht, zu dem Wohnhaus Kretschmanns vorzudringen. Eine kleine Gruppe habe dabei versucht, eine Absperrung der Straße zu umgehen. Dies sei jedoch verhindert worden. Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl (61, CDU) warf den Demonstranten „Psychoterror“ vor.

Wenn man die Begründung für die Verurteilung liest, ist man nur noch fassungslos angesichts der Härte.

Zu dem Urteil berichtet SWR aktuell (Artikel im Archiv)

Das Amtsgericht Sigmaringen hat Strafbefehl gegen den Leiter einer nicht genehmigten Demo vor dem Wohnhaus von Ministerpräsident Kretschmann erlassen – in Abwesenheit des Angeklagten.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft muss der 52-jährige Angeklagte 200 Tagessätze à 150 Euro bezahlen, also insgesamt 30.000 Euro. Damit wäre der Mann, der nicht zur Verhandlung erschienen war, vorbestraft. Legt er Widerspruch gegen den Strafbefehl ein, kommt es doch noch zu einem Prozess. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann aus dem Kreis Sigmaringen einen Verstoß gegen das Versammlungsgesetz vor.

Dass das Verfahren gegen den Angeklagten so schnell vor Gericht kam, liegt daran, dass die Staatsanwaltschaft Hechingen ein beschleunigtes Verfahren eingeleitet hatte.

