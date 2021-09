Kuhhandel! Union-Geheim-Plan soll Scholz-Regierung verhindern: Grüne Bundespräsidentin

Dem Bürger wird mulmig angesichts dieser Meldung, auch wenn man spontan dazu neigt, sich unwillkürlich auf die Schenkel zu hauen, vergeht einem das Lachen schnell: Vor dem Wahltag wird bereits im Hinterzimmer geklüngelt, die Union will den Grünen den Einzug ins Bundespräsidialamt ermöglichen, als potenzielle Kandidatin gilt Katrin Göring-Eckardt.

Wie sehr muss der Union der Hintern auf Grundeis gehen, um sich zu so einer absurden Idee leiten zu lassen?

Katrin Göring-Eckardt wäre dann, sollte der Fall eintreten, der klassische Fall einer Fehlbesetzung, eine Studienabbrecherin, ohne Berufsabschluss und eine ehemalige Küchenhilfe, fern ab von der Realität, redet nur Unfug und ideologisch verblendet, freut sich über die drastische Veränderung Deutschlands und unkontrollierte Zuwanderung – und diese Person auf internationalem Parkett.

Die Union stellt sich nach FOCUS-Online-Informationen bereits konkret für schwierige Verhandlungen auf und will so eine von SPD-Spitzenkandidat Olaf Scholz geführte Regierung verhindern. Demnach ist eine Jamaika-Koalition mit Grünen und FDP das von der Union favorisierte Bündnis. Um den Grünen, die zuletzt deutliche Präferenzen für eine Koalition mit Scholz-SPD erkennen ließen, den Schritt zu versüßen, will die Union der Baerbock-Partei den Einzug ins Bundespräsidialamt ermöglichen, erfuhr FOCUS Online aus Unionskreisen. Als mögliche Kandidatin gilt Katrin Göring-Eckardt. Auch die FDP wäre demnach dazu bereit, die Grünen-Politikerin zu unterstützen.

0 0 Bewertungen Artikel Bewertung