Kündigungen drohen! Kommt jetzt die große Pleitewelle?

Dominik Kettner: Die Stimmen gegen Russland und für das Ölembargo werden immer lauter. Unsere Bundesregierung führt den Kurs an, sich komplett von russischer Energie abzunabeln. Derweil haben sich die Zahlen der Insolvenzanträge beinahe verdoppelt. Wie diese Ereignisse zusammenhängen und was uns in Deutschland erwarten dürfte, sollte der Kurs der Regierung weiterhin gleich bleiben, erfahren Sie in diesem Video. Eines ist sicher – sollte Deutschland und viele seiner Zombieunternehmen weiterhin nur durch staatliche Hilfen subventioniert werden, wird das Kartenhaus sehr bald in sich zusammenbrechen und eine Insolvenz- und Arbeitslosenwelle auslösen.

5 6 Bewertungen Artikel Bewertung