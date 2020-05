Kritik am RKI über Corona-Zahlen wächst

In der Corona-Krise sind Wissenschaftler extrem in den Fokus gerückt, haben an Einfluss gewonnen – so auch das Robert-Koch-Institut. An seinen Zahlen, Daten und Fakten orientiert sich die Bundesregierung und fällt politische Entscheidungen, wie Kontaktverbot oder Lockdown. Doch nun gerät das RKI zunehmend unter Druck. Der Vorwurf lautet: schlechte Kommunikation. Hätte der Lockdown vermieden werden können?