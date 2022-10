Krisen aller Art: Die herrschende Politik und ihre Folgen machen uns alle krank

Egal ob Ukraine-Krieg, Wirtschafts- und Energiekrise, der Asyl-Tsunami oder der tägliche Wahnsinn, mit dem uns das Polit- und Medienkartell beglücken will: Wir leben in einer Zeit äußerster Anspannungen und Herausforderungen, die wohl an niemand von uns spurlos vorüber gehen. Nicht nur die politische Großwetterlage, sondern vor allem die immer größer werdenden persönlichen existenziellen Sorgen, schlagen immer mehr Menschen buchstäblich auf den Magen. Eine gefährliche Situation, denn Angst und Sorgen können uns krank machen – und immer mehr klagen bereits darüber. AUF1

5 3 Bewertungen Artikel Bewertung